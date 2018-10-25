Опасавшаяся межрасового секса депутат ополчилась на сайты знакомств

По мнению Плетневой, блокировка таких ресурсов будет способствовать развитию «правильных» отношений между мужчиной и женщиной и поможет пресечь такие негативные явления, как встреча с аферистом и секс на одну ночь.

«Я была бы полностью согласна [ограничить доступ к площадкам для интернет-знакомств], и чтобы вообще интернет ограничить, ведь все, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодежь, и старики уже там сидят. Сплетни там всякие, вранье. Люди думают, что это место, где можно любого человека опорочить и ни за что не отвечать», — сказала она.

Депутат вспомнила былые времена, когда молодые люди знакомились и в транспорте, и на улице, и на танцах, потом ходили свататься и женились.

«А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало — давай, да?», — посетовала депутат.

Она подчеркнула, что возглавляет комитет по «нормальной семье».

Ранее депутат Тамара Плетнева советовала россиянкам не связываться с иностранцами, приехавшими на чемпионат мира по футболу. Во время скандала с обвинениями депутата Леонида Слуцкого в домогательствах к журналисткам Плетнева встала на его сторону и рекомендовала девушкам «одеваться поприличнее и не ходить с голыми пупками».