Россияне рассказали, чего им не хватает для счастья

Чаще всего россияне признаются, что для счастья им не хватает понимания с близкими, любви и душевного покоя, показал опрос, проведённый международным интернет-проектом «Батюшка онлайн» (есть в распоряжении RT).

В нём приняли участие более ста священников и свыше трёх тыс. интернет-пользователей.

На втором месте по значимости для опрошенных — отсутствие любимого человека, семьи и детей.

Далее, согласно ответам респондентов, следуют невозможность построить успешную карьеру и недостаточная самореализация.

В последнюю очередь люди жалуются на неудовлетворенность состоянием здоровья, нехватку материальных благ и ценностей.

Подростки при этом переживают о нехватке внимания со стороны родителей, а взрослая аудитория сетует на загруженность и суету.

Один из участников проекта, игумен Лука Степанов сообщил RT, о чём рассказывают россияне в личной переписке со священнослужителями.

«Отрадно, что духовные вопросы и ценности начинают остро заботить людей. В личной переписке и в чатах прямых эфиров мне чаще всего задают вопросы о любви и вере, отношениях с ближними, о том, как стать счастливым, обрести душевный покой. У многих душа болит из-за прошлых грехов и ошибок, плохих отношений с окружающими», — говорит он.

«Батюшка онлайн» создан в 2011 году в Ульяновске по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла.

На сегодняшний день в проекте участвуют более двухсот священников, которые за семь лет ответили более чем на миллион вопросов подписчиков из разных стран.

Ежедневная посещаемость пабликов в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм» превышает 50 тыс. человек.