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Россияне рассказали, чего им не хватает для счастья
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Россияне рассказали, чего им не хватает для счастья 

RT на русском 29 минут назад
Фото: © pixabay.com
Чаще всего россияне признаются, что для счастья им не хватает понимания с близкими, любви и душевного покоя, показал опрос, проведённый международным интернет-проектом «Батюшка онлайн» (есть в распоряжении RT).
В нём приняли участие более ста священников и свыше трёх тыс. интернет-пользователей.
На втором месте по значимости для опрошенных — отсутствие любимого человека, семьи и детей.
Далее, согласно ответам респондентов, следуют невозможность построить успешную карьеру и недостаточная самореализация.
В последнюю очередь люди жалуются на неудовлетворенность состоянием здоровья, нехватку материальных благ и ценностей.
Подростки при этом переживают о нехватке внимания со стороны родителей, а взрослая аудитория сетует на загруженность и суету.
Один из участников проекта, игумен Лука Степанов сообщил RT, о чём рассказывают россияне в личной переписке со священнослужителями.
«Отрадно, что духовные вопросы и ценности начинают остро заботить людей. В личной переписке и в чатах прямых эфиров мне чаще всего задают вопросы о любви и вере, отношениях с ближними, о том, как стать счастливым, обрести душевный покой. У многих душа болит из-за прошлых грехов и ошибок, плохих отношений с окружающими», — говорит он.
«Батюшка онлайн» создан в 2011 году в Ульяновске по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла.
На сегодняшний день в проекте участвуют более двухсот священников, которые за семь лет ответили более чем на миллион вопросов подписчиков из разных стран.
Ежедневная посещаемость пабликов в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм» превышает 50 тыс. человек.
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