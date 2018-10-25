Туризм особого назначения. Как можно провести отпуск в Университете спецназа в Чечне

Российский университет спецназа (РУС) развернулся на 400 гектарах в чеченском Гудермесе . Через год здесь завершится создание самого большого в мире военного центра по подготовке спецподразделений. А уже сейчас РУС принимает первых спортсменов и туристов.

Тактический город и 5D-тир

"Здесь спецназовцы реально выбивают стекла, выносят двери, взрывают перекрытия, стреляют боевыми, потому что их надо подготовить под любой рисунок боя. После тренировок специальная бригада в короткий срок восстанавливает стены, окна, и можно тренироваться дальше", — рассказывает помощник главы Чечни по силовому блоку и куратор Российского университета спецназа Даниил Мартынов.

Пока РУС — это большая строительная площадка неподалеку от резиденции Рамзана Кадырова . Авторы проекта шутят, что так главе республики удобнее наблюдать за ходом уникальной стройки, которая находится под его личным контролем. В горно-лесистой местности без остановки, даже ночью, работают сотни строителей и единиц техники. Объекты запускают поэтапно, а в полную мощь центр заработает до конца 2019 года.

Спецназовцы уже тренируются в построенном тактическом городе — это реальные здания школ, детских садов, торговых центров, высоток и частных домов, где террористы могут захватить заложников. Построены дороги, переходы, здания соединяют подземные коммуникации. Скоро появится площадка с объектами штурма — полномасштабными моделями самолета, поезда, вагона метро, автобуса.

Для продвинутых пользователей оружия здесь устроен один из крупнейших в мире тиров (более 4 тыс. кв. м) в формате 5D. "Полное физическое погружение, там климатические установки, которые существенно меняют условия стрельбы — то холодный ветер, то дождь, то снег. Такая же живая картинка будет выводиться на мультимедийных экранах — низкое серое небо, тяжелые тучи. Ну, и стрелять можно из боевого оружия, а не из лазерных имитаторов", — отмечает куратор проекта.

Огонь, вода и аэротруба на 300 км/ч

Все объекты в Университете спецназа — двойного назначения. Центр предназначен и для военных, и для гражданских — спортсменов, туристов, журналистов, волонтеров и даже детей.

Например, создан авиационный кластер с аэродинамической трубой со скоростью потока до 300 км/ч. "В нашей аэротрубе тренировалась сборная Чечни [по парашютному спорту], они стали чемпионами России в самой зрелищной дисциплине — фристайл, а потом уехали в Австралию на чемпионат мира. Стены в этом зале стеклянные, при необходимости они становятся матовыми, и никто не видит, как тренируются спецназовцы", — пояснил Мартынов.

Строится водный кластер с бассейном в виде трубы глубиной 25 метров с барокамерой и системой противотоков, чтобы создавать волны и течения различной силы. "Такой пока есть только в Звездном городке у космонавтов. Здесь мы будем готовить и военных водолазов, и гражданских дайверов. Раньше им приходилось лететь на Красное море, чтобы погрузиться на глубину и получить сертификат, а теперь это можно будет делать у нас. Также есть большой искусственный водоем, там будет макет корабля для отработки действий по захвату и обороне судна, а под водой — макет подлодки и стрельбище", — добавил он.

Для детей будут работать спортивные школы, скоро откроются курсы военных журналистов. Вместе с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям уже выпущена первая группа волонтеров. "Топография, тактическая подготовка, техническая, медицинская, тренировки с выездом в горы, с использованием дронов, вездеходов и вертолетов — нигде нет такой программы подготовки волонтеров. К концу обучения, в сентябре, ребята выезжали в соседний Дагестан на поиски пропавшей шестилетней девочки и нашли ее", — рассказывает Мартынов.

На шашлыки с медведями

Узнав о возможности пожить в РУС, гости прилетели даже с Сахалина. Первыми университет протестировали 40 участников "Гонки героев", которая в августе прошла в Гудермесе. "Мы разработали под них двухнедельную программу, они готовились к соревнованиям под руководством наших инструкторов. Наши доктора очень интересно проводили занятия по тактической медицине, мы учим выживать в любой стихии", — говорит Мартынов.

Туриста здесь сажают за руль первого отечественного багги "Чаборз" (разработка РУС) и на целый день отправляют в горы, в заповедные районы Чечни, которые еще недавно были закрыты после двух военных кампаний. Это больше похоже на сафари-тур, по пути встречаешь диких животных, например медведей. "Есть остановки на чай-кофе, мы делаем обед с шашлыками, национальными блюдами. Наши инструкторы сопровождают туристов и обеспечивают их личную безопасность", — уточнил куратор проекта.

Сейчас "на разведку" в центр приехали первые иностранные туристы — группа китайцев. "И у нас уже шквал заявок, в том числе от иностранцев. Никто ничего подобного в России не делает. Люди в восторге, здесь они ощущают себя как полувоенные. Когда мы это впервые протестировали, то поняли, что можем организовать милитари-туризм на высоком уровне", — считает он.

Мобильная кухня от ресторатора

Кухня в таком университете не полевая, а мобильная. Специальные машины для нее заказали у известного ресторатора Аркадия Новикова . "На них можно готовить все, что захочешь, — пиццу, хот-доги, супы, мороженое. Мобильную кухню можно развернуть в любом месте буквально за час, в нее встроены даже кофемашины", — рассказал Мартынов.

Туристы могут жить в современном палаточном городке, который вмещает до 200 человек. Уже завозят мебель в гостиницу, она откроется осенью. Строится коттеджный поселок.

Цена тура зависит от смелости туриста, его можно укомплектовать на любой кошелек. "Тур, который мы разработали, включает в себя проживание в лагере, четырехразовое питание, работу с инструкторами по огневой подготовке, по медицине, физподготовке, кучу экскурсий. Такая путевка стоит 65 тысяч рублей за две недели. Мы планируем следующий год и понимаем, что все уже расписано, палаточный лагерь будет забит и туристами, и спортсменами", — поделился куратор проекта.

Осторожно: работают профессионалы

Именно в Гудермесе готовили сборную России для выступления в Иордании, где она стала чемпионом мира среди силовых спецподразделений. Ядро центра — 45 инструкторов по самым разным направлениям. Все они являются профессиональными военными с реальным боевым опытом.

"У нас очень серьезный отбор. Все, кто у нас работает и с военными, и с гражданскими, — это дипломированные специалисты. Каждый из них дополнительно получил кто-то второе, кто-то третье высшее педагогическое образование, чтобы преподавать здесь", — говорит Мартынов.

По поручению Кадырова куратор проекта побывал во всех топовых военных центрах — в США, Европе, Китае, на Ближнем Востоке. "Все их методики нам знакомы. У них узкая направленность — где-то упор на огневую подготовку, где-то на тактику. У нас — симбиоз, здесь собрано все самое лучшее и передовое, что есть в мире. Теперь уже иностранные военные стоят к нам в очереди, мы планируем принять их в 2019 году, из дружественных нам стран", — отметил он.

Марина Шеина