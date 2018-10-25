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Стоимость проезда в транспорте хотят связать со временем суток
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Стоимость проезда в транспорте хотят связать со временем суток 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Минтранс предложил ввести динамические тарифы на проезд в общественном транспорте, из-за чего билеты станут дешевле днем и дороже в часы пик. Об этом пишут «Известия».
Минтранс направит свою инициативу правительству в качестве меры по развитию городского транспорта. Если ее одобрят, в 2019–2025 годах введением новых тарифов займутся региональные и муниципальные власти: именно они устанавливают цены на проезд в городских автобусах, троллейбусах и трамваях.
Глава межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков заявил «Известиям», что благодаря снижению цен многие граждане смогут перенести свои поездки на дневное время. Это, по его мнению, позволит решить проблему полупустого транспорта.
Эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин отметил, что 70–80 процентов всех пассажиров пользуются общественным транспортом именно в часы пик. Чтобы не вызвать недовольства горожан, властям пришлось бы предложить им более комфортные условия и более плотный график движения.
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