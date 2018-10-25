Мужчины стали реже умирать от алкоголя

Голикова: смертность мужчин от алкоголя сократилась на 40% за шесть лет

Смертность мужчин трудоспособного возраста от алкоголя сократилась практически на 40% за последние шесть лет. Об этом заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Смертность мужчин в трудоспособном возрасте с 2012 года по 1 августа 2018 года, это последние статистические данные, сократилась 18,6%. Если анализировать причины, то это в основном управляемые причины, а именно: снизилась смертность от различного рода транспортных травм в два раза за это время, снизилась смертность на 49% от убийств, на 39% от потребления алкоголя", — сказала Голикова.

Она отметила в этой связи действенность мер, "которые связаны с пропагандой здорового образа жизни".

Ранее вице-премьер заявила о недопустимости смягчения мер по борьбе с алкоголизмом. По ее мнению, это будет препятствовать решению задачи по повышению показателя продолжительности жизни, поставленной президентом в майском указе 2018 года.