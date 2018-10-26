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Житель Японии подобрал странных животных
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Житель Японии подобрал странных животных, которых принял за котят 

РИА Новости + ещё 1 40 минут назад
Японец приютил пятерых детенышей, которых нашел на улице и принял за котят. Но, взрослея, они стали похожими на собак, а потом — на неизвестное животное, сообщает Sora News 24.
Мужчина решил приютить животных для того, чтобы они смогли избежать участи, которая постигает многих бездомных животных в Японии: если через несколько дней после отлова хозяин не находится, то их усыпляют.
Сначала японец отнес найденных животных к ветеринару, который сказал, что это никакие не котята, а щенки. Но когда эти "щенки" подросли", они перестали быть похожими и на собак.
Оказалось, что найденные детеныши — тануки или енотовидные собаки, которые, согласно японской мифологии, способны приносить счастье. Действительно, новорожденными они могут напоминать котят внешне, а также по звукам, которые издают. Их писк отдалено напоминают мяуканье.
Узнав, что его питомцы на самом деле тануки, японец передал их природоохранной организации.
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