«Друзья Крыма» прибыли на полуостров

Более чем из 10 стран: представители ассоциации «Друзей Крыма» прибыли в РК

Представители ассоциации "Друзья Крыма" из более чем десяти стран мира прибыли в Республику для участия в международной конференции, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя Совета министров РК — постоянного представителя Республики при президенте РФ Георгия Мурадова

"В их планах участие в Международной конференции "Крым в современном международном контексте", а также проведение заседания координационного совета для выработки организационных решений", — рассказал вице-премьер.

Мурадов напомнил, что "Клубы друзей Крыма", которые являются национальными представительствами ассоциации, уже созданы в более 20 странах мира, но "сейчас на полуострове собрались только участники координационного совета ассоциации".

Международная ассоциация "Друзья Крыма" была учреждена на первом форуме друзей Крыма, который прошел в 2017 году.