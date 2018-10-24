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«Друзья Крыма» прибыли на полуостров
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Более чем из 10 стран: представители ассоциации «Друзей Крыма» прибыли в РК 

РИА Новости Крым + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители ассоциации "Друзья Крыма" из более чем десяти стран мира прибыли в Республику для участия в международной конференции, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя Совета министров РК — постоянного представителя Республики при президенте РФ Георгия Мурадова.
"В их планах участие в Международной конференции "Крым в современном международном контексте", а также проведение заседания координационного совета для выработки организационных решений", — рассказал вице-премьер.
Мурадов напомнил, что "Клубы друзей Крыма", которые являются национальными представительствами ассоциации, уже созданы в более 20 странах мира, но "сейчас на полуострове собрались только участники координационного совета ассоциации".
Международная ассоциация "Друзья Крыма" была учреждена на первом форуме друзей Крыма, который прошел в 2017 году.
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