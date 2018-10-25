В Госдуме предложили закрыть ларьки с шаурмой

Роспотребнадзор выявил нарушения в 251 торговой точке, которые продают шаурму в Москве . В Госдуме считают, что эти палатки в качестве наказания можно на время закрыть. Депутаты предложили чаще проводить проверки, и самим покупателям проявлять бдительность. Где покупают шаурму сами работники нижней палаты парламента и почему депутат Виталий Милонов предпочитает питерскую шаВЕрму?

Временное закрытие испугает нарушителей

В ходе проверок, проведённых с июня по октябрь, нарушения были выявлены во всех ларьках с шаурмой, куда пришли сотрудники Роспотребнащдзора. Продавцы нарушают санитарно-эпидемиологические правила, требования технических регламентов. Зачастую фастфуд готовят из мяса и овощей неизвестного происхождения с нарушением сроков годности и условия хранения продуктов. В ряде заведений отсутствовали документы на поступающее сырьё. Теперь производителей ждут штрафы. Но торговые точки никто не собирается закрывать.

Члена Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Василий Власов ЛДПР ) считает, что эффективной мерой борьбы за качество шаурмы могло бы быть временное закрытие ларьков. «Если на какое-то время закрыть точку, то это будет намного эффективнее штрафа», — сказал депутат « Парламентской газете ». Он отметил, что в многолюдных местах палатки, где продают фастфуд, зарабатывают 100-150 тысяч рублей в день.

Сам депутат ел шаурму в студенческие годы. Долгое время он жил возле метро Выхино, где было огромное количество ларьков с курицей в лаваше. «К сожалению, качество продукции, которую они производят, оставляет желать лучшего, — отметил Василий Власов. — Выход только один — контроль за продуктами питания, которые поставляются для производства шаурмы, и за продавцами, чтобы они соблюдали санитарные нормы». Он считает, что Роспотребнадзор должен не раз в три года, а чаще проверять точки с фастфудом. Самое лучшее проводить проверки раз в неделю

Что же будут есть малоимущие?

Экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред Комитета Госдумы по обарзованию и науке Геннадий Онищенко считает, что не нужно решать проблему кардинальными мерами, закрывая все палатки с шаурмой.

«Все нарушения можно устранить при условии сохранения объекта в рабочем состоянии, при этом наказав тех, кто в этом виноват, — сказал он

«Парламентской газете». — Раз эти заведения работают, значит, они востребованы — скорее всего, одной из самых малооплачиваемых категорий населения». Депутат предложил самим покупателям быть более бдительными и, если они обнаружат нарушения в работе торговой точки, обращаться с жалобами в Роспотребнадзор.

Летом в Москве несколько человек попали в больницу с сальмонеллёзом, отравившись шаурмой. Они покупали фастфуд в ларьке, где продавец резал мясо грязными руками. В Туве отравились 100 человек — пострадали дети, подростки, пенсионеры. Кафе в Кызыле было закрыто до выяснения обстоятельств инцидента. Часто шаурмой травятся на вокзалах, в придорожных кафе. Но россияне всё равно любят поесть сочное мясо с овощами, завернутое в лаваш.

Недавно точка продажи шаурмы была открыта рядом с Госдумой, в одном здании с дорогим кавказским ресторанам. В ресторане хачапури по 350 рублей, а рядом шаурма за 150. За ней приходят сотрудники аппарата Госдумы, журналисты, офисные работники. Побывал там и член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, но московская шаурма ему не понравилась. Ранее он отмечал, что шаурма возле Думы — это не шаверма в его родном Кировском районе. По приезде в Петербург депутат прямо на вокзале покупает шаверму.

«Здесь шаверма приличная, — говорит Милонов. — Во-первых, аромат приятный, он сразу чувствуется. Вот поешь, и сразу видно, что ни каких-то думских сосисок человек поел безвкусных, бездуховных. Шаверма сразу делает человека счастливым».

Какой должна быть настоящая шаурма?

Существует несколько разновидностей шаурмы — мясо с овощами в пите или тонком лаваше. Считается, что настоящая шаурма — традиционное турецкое блюдо, которое делается из сильно прожаренной баранины, смешанной с салатами. Но сейчас и в Турции, и в России, и в других странах шаурму делают из разных сортов мяса и птицы. В начинку принято добавлять помидоры, лук, солёные огурцы, капусту, листья салата, грибы. А в качестве соуса используется сметана, майонез, кетчуп или горчица. Часто добавляют зелень — укроп, кинзу, базилик, петрушку или зелёный лук.

Перед тем, как делать шаурму, мясо предварительно маринуют. Подходящий маринад — лимонный сок, кефир, оливковое масло. Затем мясо обжаривают на сковороде или на гриле, а затем нарезают на мелкие кусочки, смешивают с овощами и соусом и заворачивают в лаваш.