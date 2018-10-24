Севший пожизненно киллер ореховской ОПГ женился на бывшем следователе

Свадьба прошла в тюрьме для пожизненно осужденных «Вологодский пятак», где Михайлов отбывает наказание. По словам 43-летней жительницы Перми, ее не раз звали замуж, но она всем отказывала, потому что ей было скучно с ухажерами. Выбор женщины пал на Михайлова после того, как она увидела его письмо-исповедь в газете.

По словам супруги осужденного, ее не расстраивает, что она будет видеться с мужем всего два раза в год.

В 90-е годы Олег Михайлов был штатным киллером орехово-медведковского организованного преступного сообщества (ОПС). Он был единственным в ОПС, кто сам пришел в правоохранительные органы с повинной. Позже его признали виновным в девяти убийствах.