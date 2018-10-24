Попрошаек в России начнут штрафовать в следующем году

Документ пройдёт экспертное обсуждение

Сегодня Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) не предусматривает ответственности за попрошайничество, наказание за него может быть установлено только на региональном уровне. В Москве , к примеру, действуют штрафы в размере от 2,5 тысячи до пяти тысяч рублей для людей, которые просят милостыню в метро и в радиусе 25 метров возле станций. Для нарушителей, которые не имеют возможности выплатить штраф, предусмотрен арест.

«При этом попрошайничество вне обозначенной зоны правонарушением не считается, — пояснил в пресс-центре «Парламентской газеты» первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Валерий Рашкин. — То есть можно спокойно просить милостыню на перекрёстках, в электричках. А уголовная ответственность за такую деятельность в принципе не предусматривается».

На федеральном уровне такая форма юридической ответственности действует лишь за вовлечение в попрошайничество детей и подростков, напомнил депутат. Ещё в КоАП есть статья за мелкое хулиганство, которая включает в том числе «оскорбительное приставание к гражданам», — за это человеку грозит штраф до тысячи рублей или арест на 15 суток. Впрочем, правоохранители не расценивают просьбы «подать на пропитание» оскорбительными, а потому нищих по этой статье привлекают крайне редко.

Изменить эту ситуацию предлагает депутат Михаил Емельянов — сейчас он работает над законопроектом, который предусматривает административную и уголовную ответственность за попрошайничество. «Уголовная ответственность должна наступать для граждан, организующих такие преступные схемы. Дело в том, что сегодня во многих крупных городах попрошайничество стало огромным криминальным бизнесом, организаторы которого эксплуатируют людей, попавших в трудную жизненную ситуацию», — пояснил парламентарий.

По его словам, прежде чем вносить законопроект на рассмотрение Госдумы, предложение будет обсуждаться с экспертным сообществом. «Мы планируем провести „круглый стол“ на эту тему, чтобы подробно обсудить меры наказания для лиц, занимающихся попрошайничеством, и для тех, кто организует такую деятельность. Я думаю, что законопроект поступит на рассмотрение палаты в весеннюю сессию», — сказал парламентарий.

Мошенники зарабатывают до 20 тысяч рублей в день

Наказание, по мнению Валерия Рашкина, должно касаться не всех. «Это зависит от того, кто занимается попрошайничеством. Нельзя не учитывать, что порой милостыню просят люди, которые живут за чертой бедности, и те, кому не выплачивают зарплаты. У нас только официально скопилось 3,7 миллиарда рублей долгов по зарплате», — напомнил законодатель.

Он убеждён, что людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, должно помогать государство. «Подобные меры уже действуют во многих субъектах, — рассказал председатель Комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов . — В столице, к примеру, есть центр социальной адаптации, в котором бездомные могут жить от трёх месяцев». Важный нюанс: все услуги здесь оказывают добровольно — обогреть и накормить «насильно» права не имеют, а чтобы попасть в центр, необходимо написать заявление. Кроме того, многочисленные некоммерческие фонды помогают таким гражданам трудоустроиться. Для Москвы проблема актуальна: по официальной статистике, в городе живёт 14 тысяч бездомных.