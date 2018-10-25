«Министерская диета»: саратовский депутат начал эксперимент по выживанию на «макарошках»

Эксперимент начался из-за публичного спора министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой с депутатом Николаем Бондаренко. Чиновница сообщила, что 3 700 рублей в месяц вполне достаточно, чтобы поддерживать «минимальные физиологические потребности». По ее словам, «макарошки стоят всегда одинаково». После этого Соколову отправили в отставку.

Николай Бондаренко предложил своему оппоненту провести эксперимент — попытаться прожить месяц только на тех продуктах, которые можно будет купить на указанную сумму. Ответа от Соколовой не поступило, а сам коммунист не стал отказываться от своих слов.

«Я приступил к «министерской диете», и хочу сказать, что это непросто! 875 рублей на целую неделю… На рынке закупил овощи, курицу, яйца и, конечно же, макарошки. Естественно, обыденные радости жизни, как и предполагалось, в эту картину не вошли, но больше всего переживаний складывается вокруг количества продуктов», — отчитался Николай Бондаренко о первом дне эксперимента в своем Instagram.

Он добавил, что «неделя будет не самая сытая».

На своей странице Бондаренко разместил четыре коротких видеоролика о том, как он приобретает продукты на одном из рынков города. Картофель обошелся чиновнику в 25 рублей за килограмм. Увидев цену на «помидорки», представитель КПРФ отказался от их покупки: 100 рублей за килограмм оказалось слишком дорого.

Бондаренко приобрел курицу, яйца, гречку, подсолнечное масло, чай и пар буханок хлеба «какой-нибудь попроще». После этого он подсчитал, что у него осталось только полсотни рублей на молоко.