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Депутат начал эксперимент по выживанию на «макарошках»
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«Министерская диета»: саратовский депутат начал эксперимент по выживанию на «макарошках» 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Instagram
Депутат Саратовской областной думы от партии КПРФ Николай Бондаренко начал эксперимент, в ходе которого планирует прожить целый месяц на 3,5 тысячи рублей. На эти деньги он планирует покупать продукты и отчитываться в Instagram.
Эксперимент начался из-за публичного спора министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой с депутатом Николаем Бондаренко. Чиновница сообщила, что 3 700 рублей в месяц вполне достаточно, чтобы поддерживать «минимальные физиологические потребности». По ее словам, «макарошки стоят всегда одинаково». После этого Соколову отправили в отставку.
Николай Бондаренко предложил своему оппоненту провести эксперимент — попытаться прожить месяц только на тех продуктах, которые можно будет купить на указанную сумму. Ответа от Соколовой не поступило, а сам коммунист не стал отказываться от своих слов.
«Я приступил к «министерской диете», и хочу сказать, что это непросто! 875 рублей на целую неделю… На рынке закупил овощи, курицу, яйца и, конечно же, макарошки. Естественно, обыденные радости жизни, как и предполагалось, в эту картину не вошли, но больше всего переживаний складывается вокруг количества продуктов», — отчитался Николай Бондаренко о первом дне эксперимента в своем Instagram.
Он добавил, что «неделя будет не самая сытая».
На своей странице Бондаренко разместил четыре коротких видеоролика о том, как он приобретает продукты на одном из рынков города. Картофель обошелся чиновнику в 25 рублей за килограмм. Увидев цену на «помидорки», представитель КПРФ отказался от их покупки: 100 рублей за килограмм оказалось слишком дорого.
Бондаренко приобрел курицу, яйца, гречку, подсолнечное масло, чай и пар буханок хлеба «какой-нибудь попроще». После этого он подсчитал, что у него осталось только полсотни рублей на молоко.
«Уходим. У нас осталось 10 рублей. К сожалению, не купили ни колбасу, ни сыра… Залезли в бюджет следующей недели, но я думаю, конечно, что этих продуктов будет недостаточно. Посмотрим, как получится растянуть, я, как сказала министр Соколова, тоже неплохой кулинар. Буду вам показывать, снимать на видео», — сообщил парламентарий.
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