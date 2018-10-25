Депутат начал эксперимент по выживанию на 3,5 тысячи

Саратовский депутат сел на «министерскую диету»

Саратовский депутат Николай Бондаренко сел на «министерскую диету» и опубликовал в своем инстаграме первый видеоотчет об этом.

Натальи Соколовой. В начале октября спор с Бондаренко о размере роста прожиточного минимума для неработающих пенсионеров закончился увольнением для министра труда и занятости Саратовской области

В ходе разговора с депутатом-коммунистом министр заявила, что способна прожить месяц на 3,5 тысячи рублей, питаясь исключительно фруктами и «макарошками». Несколько дней спустя саратовский губернатор Валерий Радаев , сочтя заявление Соколовой «пренебрежительным отношением» к жизненно важным темам, уволил ее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Бондаренко (@bondarenko_blog) 24 Окт 2018 в 2:38 PDT Тем временем Бондаренко все же решил сесть на «министерскую диету», то есть попробовать прожить на 3,5 тысячи в месяц или на 875 рублей в неделю. На видео, размещенном депутатом в инстаграме, он эти деньги тратит.

На одном из рынков Саратова за 875 рублей Бондаренко удалось приобрести овощи, курицу, яйца, хлеб, молоко и те самые «макарошки».

«У нас осталось 10 рублей», — объявил депутат, посетовав, что на колбасу, сыр и что-нибудь «сдобненькое» денег ему не хватило.

О том, удастся ли ему прожить на этой еде неделю, Бондаренко пообещал сообщить позже.