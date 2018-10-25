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Депутат начал эксперимент по выживанию на 3,5 тысячи
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Саратовский депутат сел на «министерскую диету» 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Саратовский депутат Николай Бондаренко сел на «министерскую диету» и опубликовал в своем инстаграме первый видеоотчет об этом.
В начале октября спор с Бондаренко о размере роста прожиточного минимума для неработающих пенсионеров закончился увольнением для министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой.
В ходе разговора с депутатом-коммунистом министр заявила, что способна прожить месяц на 3,5 тысячи рублей, питаясь исключительно фруктами и «макарошками». Несколько дней спустя саратовский губернатор Валерий Радаев, сочтя заявление Соколовой «пренебрежительным отношением» к жизненно важным темам, уволил ее.
Тем временем Бондаренко все же решил сесть на «министерскую диету», то есть попробовать прожить на 3,5 тысячи в месяц или на 875 рублей в неделю. На видео, размещенном депутатом в инстаграме, он эти деньги тратит.
На одном из рынков Саратова за 875 рублей Бондаренко удалось приобрести овощи, курицу, яйца, хлеб, молоко и те самые «макарошки».
«У нас осталось 10 рублей», — объявил депутат, посетовав, что на колбасу, сыр и что-нибудь «сдобненькое» денег ему не хватило.
О том, удастся ли ему прожить на этой еде неделю, Бондаренко пообещал сообщить позже.
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