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22 студента забрали документы из керченского колледжа
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22 студента забрали документы из керченского колледжа 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двадцать два студента керченского колледжа забрали свои документы после массового убийства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, молодые люди заявили, что больше не хотят там учиться. Им пообещали помочь с переводом в другие образовательные учреждения.
Mash отмечает, что в колледже учатся 900 человек.
В политехническом колледже Керчи 17 октября было совершено нападение на студентов и преподавателей. По версии следствия, 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв в здании, а затем открыл огонь из ружья по людям. После этого нападавший покончил с собой.
Жертвами стрелка стали 15 учащихся и пять сотрудников колледжа. В больницах побывали более 50 пострадавших.
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