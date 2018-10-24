22 студента забрали документы из керченского колледжа

Двадцать два студента керченского колледжа забрали свои документы после массового убийства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, молодые люди заявили, что больше не хотят там учиться. Им пообещали помочь с переводом в другие образовательные учреждения.

Mash отмечает, что в колледже учатся 900 человек.

В политехническом колледже Керчи 17 октября было совершено нападение на студентов и преподавателей. По версии следствия, 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв в здании, а затем открыл огонь из ружья по людям. После этого нападавший покончил с собой.

Жертвами стрелка стали 15 учащихся и пять сотрудников колледжа. В больницах побывали более 50 пострадавших.