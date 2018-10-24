Амстердам могут лишить визитной карточки

Бело-красные буквы "I amsterdam", ставшие своеобразной визиткой Амстердама , скоро могут исчезнуть. Инсталляции, которые стали любимым местом для фотографирования гостей города, хотят демонтировать как символ "массового туризма", сообщает АТОР.

Коалиционная партия GroenLinks при поддержке других политический партий подала обращение в городской совет Амстердама с требованием убрать популярные инсталляции, установленные на Музейной площади в 2004 году, а также в аэропорту Схипхол, и прекратить любой маркетинг города под этим слоганом. По мнению политиков, город, который задыхается от массового туризма, больше не нуждается в продвижении.

Согласно последнему исследованию Нидерландского совета по туризму и конгрессам (NBTC), въездной туризм в страну растет быстрее, чем ожидалось. В ближайшие годы количество туристов в Нидерландах увеличится на 50%, с примерно 40 миллионов человек в 2017 году до 60 миллионов к 2030 году. По словам директора NBTC Джоса Вранкена, в Амстердаме достигнут критический предел по количеству гостей, в связи с чем "необходим новый подход к туризму".

С такой оценкой согласна и одна из лидеров GroenLinks в городском совете Фемке Руосма, по мнению которой жители столицы "хотят вернуть себе контроль над городом", а любой маркетинг Амстердама позиционирует его "как продукт, выставленный на продажу".

По данным исследования банка ABN Amro, в этом году на каждого жителя Амстердама приходится десять туристов.