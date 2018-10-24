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Сергей Балашов госпитализирован
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СМИ сообщили о госпитализации оперного певца Сергея Балашова 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
Оперный певец Сергей Балашов попал в больницу, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, у тенора диагностировано серьезное заболевание и ему понадобились дополнительные обследования.
Балашов окончил Российскую академию театрального искусства, получил дополнительное образование в Центре оперного пения Галины Вишневской.
В настоящее время служит в Музыкальном театре имени Станиславского. В его репертуаре — арии Ленского в опере "Евгений Онегин" П. И. Чайковского, Звездочета в "Золотом петушке" Н. А. Римского-Корсакова, Дона Оттавио в "Дон Жуане" В. А. Моцарта, тенора в "Реквиеме" Дж. Верди.
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