Сергей Балашов госпитализирован

СМИ сообщили о госпитализации оперного певца Сергея Балашова

По данным телеканала, у тенора диагностировано серьезное заболевание и ему понадобились дополнительные обследования.

Балашов окончил Российскую академию театрального искусства, получил дополнительное образование в Центре оперного пения Галины Вишневской

В настоящее время служит в Музыкальном театре имени Станиславского. В его репертуаре — арии Ленского в опере "Евгений Онегин" П. И. Чайковского, Звездочета в "Золотом петушке" Н. А. Римского-Корсакова, Дона Оттавио в "Дон Жуане" В. А. Моцарта, тенора в "Реквиеме" Дж. Верди.