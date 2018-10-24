Стивен Сигал признался в интересе к русскому православию

Стивен Сигал признался в интересе к русскому православию и назвал патриарха Кирилла великим духовным лидером.

"Патриарх Кирилл — великий духовный лидер, и русское православие — это великая религия. Думаю что православная церковь в России сейчас работает прекрасно, многое ею делается для детства, молодежи, родительства и это создает предпосылки для духовного возрождения. Я сам с большим интересом отношусь к православию", — сказал актер и специальный представитель министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей в среду на пресс-конференции в ТАСС.

Сигал отметил, что будет поддерживать межконфессиональные инициативы, направленные на общение молодежи разных стран и ее духовное развитие.