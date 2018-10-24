Ургант посмеялся над Кокориным и Мамаевым

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» оценил идею проекта «Великие имена России» по присвоению дополнительных названий российским аэропортам.
«Вообще хорошая практика. Аэропорт можно и нужно называть в честь ныне живущего человека, чтобы сразу было понятно, в чем особенность этого аэропорта», — сказал Ургант.
Фрагмент шоу опубликован на YouTube-канале «Вечерний Ургант».
Далее комик в шутку предложил переименовать какой-нибудь из аэропортов в честь футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Непонятно, сядешь ты или нет», — пояснил свой выбор Ургант.
Он также назвал несколько других вариантов — аэропорт Внуково переименовать в аэропорт Стаса Пьехи, а также назвать один из аэропортов, который не принимает малую авиацию, в честь блогерши Анастасии Ивлеевой.
«Ну и наконец в Петербурге можно назвать аэропорт именем петербургской актрисы Ксении Раппопорт. Будет аэропорт Раппопорт», — пошутил Ургант.