В детсадах стали получать еще меньше после майских указов

Воспитатели детских садов стали получать еще меньше после майских указов

газета «Ведомости». Средняя зарплата воспитателей детских садов в первом полугодии 2018 года составила 88,5 процента от средней зарплаты в сфере общего образования, в 2014-м этот показатель равнялся 94,3 процента. Таковы результаты исследования Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Национальные ресурсы в сфере образования», сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева

В опросе приняли участие 1200 воспитателей из 78 регионов. Некоторые педагоги заявили, что за четыре года их зарплата стала меньше на 20–30 процентов. 70 процентов воспитателей уверены, что получают меньше школьных учителей. Президент России Владимир Путин в майских указах 2012 года поручил в каждом регионе довести зарплату воспитателей до средней в общем образовании еще к 2013-му.

Самые низкие зарплаты у воспитателей оказались в Коми (5968 рублей на руки), Марий Эл (6000 рублей) и Орловской области (7000 рублей), а также в Ростовской, Курской, Псковской областях и в Алтайском крае.

37 процентов опрошенных воспитателей сказали, что сталкивались с неправильным расчетом зарплаты. 9 процентов педагогов столкнулись с частичной невыплатой, а 2 процента — с полной невыплатой денег. Сигналы о невыплате зарплат поступили из Вологодской, Волгоградской, Калининградской и Кировской областей, Забайкальского и Красноярского краев, Башкирии и Мордовии.

Вместе с тем более 85 процентов воспитателей работают сверхурочно, что на 10 процентных пунктов больше, чем в 2017 году. Половина опрошенных вынуждены выполнять дополнительные обязанности (например, уборку), чтобы получить премию. Воспитателям приходится за свой счет покупать игрушки и канцтовары, оборудовать группы. Кроме того, педагоги жалуются на переполненность групп.