За рекламу написания дипломов будут штрафовать

России появились штрафы за рекламу услуг по написанию дипломов и диссертаций. Юрлицам придётся заплатить за такие правонарушения 50 тысяч рублей, а гражданам — 2,5 тысячи рублей. Соответствующие изменения в Административный кодекс РФ 24 октября одобрил Совет Федерации

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко напомнил, что автором документа выступило Правительство, отметив, что возникновение проблемы обусловлено широким распространением услуг по подготовке и написанию работ.

Также в инициативе прописано, что вузы будут обязаны публиковать на своих сайтах полные тексты «выпускных квалификационных работ». Исключение будет сделано только для тех дипломов, которые содержат коммерческую и государственную тайну. Аналогичная норма с 2014 года уже действует в отношении диссертаций.

Теперь после защиты того или иного диплома или диссертации эти документы в течение минимум 6 месяцев должны быть доступны онлайн.