Ещё
За рекламу написания дипломов будут штрафовать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За рекламу написания дипломов будут штрафовать 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ТАСС
В России появились штрафы за рекламу услуг по написанию дипломов и диссертаций. Юрлицам придётся заплатить за такие правонарушения 50 тысяч рублей, а гражданам — 2,5 тысячи рублей. Соответствующие изменения в Административный кодекс РФ 24 октября одобрил Совет Федерации.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко напомнил, что автором документа выступило Правительство, отметив, что возникновение проблемы обусловлено широким распространением услуг по подготовке и написанию работ.
Также в инициативе прописано, что вузы будут обязаны публиковать на своих сайтах полные тексты «выпускных квалификационных работ». Исключение будет сделано только для тех дипломов, которые содержат коммерческую и государственную тайну. Аналогичная норма с 2014 года уже действует в отношении диссертаций.
Теперь после защиты того или иного диплома или диссертации эти документы в течение минимум 6 месяцев должны быть доступны онлайн.
Парламентская газета: последние новости
Назван самый пьющий российский город Матвиенко раскритиковала работу Министерства труда и соцзащиты МЧС отменит положение о региональных центрах в связи с их ликвидацией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-24 выпустил ракету мимо полигона165
Трагедия на Байконуре21
Ребенок умер на борту рейса Москва-Душанбе15
Поезд порвался во время движения на МЦК29
Ушедшая под воду часть Крымского моста поднята65
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
00:39
Росгвардия открыла в Сети вакансию стрелка
Армия Войска
01:13
Патрушев назвал причину бойни в Керчи
Происшествия
00:44
Су-24 выпустил ракету мимо полигона
Армия
00:28
Пока вы спали: В Москве обрушился эскалатор
Общество
01:20
Названа стоимость проданного Рослякову ружья
Происшествия
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
00:42
Россиян возмутил рейтинг самых пьющих городов
Общество
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
04:11
Поклонская прокомментировала слухи о новой партии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение