Депутат выкупит права на комедию о блокаде Ленинграда

Депутат решил бороться с комедией о блокаде Ленинграда покупкой прав на нее

Политик попросил председателя Союза кинематографистов России Никиту Михалкова стать посредником в приобретении авторских прав на картину.

"Не сомневаюсь, что ваш авторитет в кинематографическом сообществе позволит найти способ, чтобы такого кино в нашей стране не появлялось впредь. Со своей стороны прошу вас стать посредником в вопросе приобретения всех авторских и иных прав на эту кинокартину, которая еще не вышла в прокат. Еще до того, как избиратели Ленинградской области вручили мне мандат депутата, я посвящал свою жизнь занятию бизнесом, что позволило мне накопить достаточно делового опыта и средств. Я принял решение, что смогу потратить часть личных сбережений на полный выкуп данного "киношедевра" с целью недопущения его выхода на экраны страны", — написал Петров в письме Михалкову, текст письма находится в распоряжении РИА Новости.

Политик подчеркнул, что его, как и многих других в России, возмутило, что трагическая история жизни сотен тысяч советских граждан, запертых в кольце фашистской блокады, представляется в циничном комедийном свете.