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Депутат выкупит права на комедию о блокаде Ленинграда
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Депутат решил бороться с комедией о блокаде Ленинграда покупкой прав на нее 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров хочет выкупить все авторские права на черную комедию "Праздник", рассказывающую про события в блокадном Ленинграде, чтобы не допустить выход картины на экран.
Политик попросил председателя Союза кинематографистов России Никиту Михалкова стать посредником в приобретении авторских прав на картину.
Ранее сообщалось, что режиссер Алексей Красовский, известный по фильму "Коллектор", снимает черную комедию "Праздник", рассказывающую про события в блокадном Ленинграде. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский назвал идею съемки подобного фильма кощунством и позором. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак потребовал от министра культуры РФ Владимира Мединского не выдавать картине прокатное удостоверение.
"Не сомневаюсь, что ваш авторитет в кинематографическом сообществе позволит найти способ, чтобы такого кино в нашей стране не появлялось впредь. Со своей стороны прошу вас стать посредником в вопросе приобретения всех авторских и иных прав на эту кинокартину, которая еще не вышла в прокат. Еще до того, как избиратели Ленинградской области вручили мне мандат депутата, я посвящал свою жизнь занятию бизнесом, что позволило мне накопить достаточно делового опыта и средств. Я принял решение, что смогу потратить часть личных сбережений на полный выкуп данного "киношедевра" с целью недопущения его выхода на экраны страны", — написал Петров в письме Михалкову, текст письма находится в распоряжении РИА Новости.
Политик подчеркнул, что его, как и многих других в России, возмутило, что трагическая история жизни сотен тысяч советских граждан, запертых в кольце фашистской блокады, представляется в циничном комедийном свете.
"Более того, я сам являюсь уроженцем Ленинграда, где проживали мои предки во времена Великой Отечественной войны. И поэтому я считаю решение режиссера Алексея Красовского о съемках такого фильма личным делом… Прошу Вас отнестись к моей просьбе с пониманием и оказать содействие в переговорах с режиссером Алексеем Красовским по вопросу приобретения фильма. Со своей стороны гарантирую, что в случае позитивного разрешения ситуации, этот фильм никогда не будет показан на территории нашей страны и где бы то ни было", — заключил он.
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