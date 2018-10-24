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Матвиенко раскритиковала Минтруда
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Матвиенко раскритиковала работу Министерства труда и соцзащиты 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осталась недовольна работой Министерства труда и соцзащиты, а также докладом его главы Максима Топилина в Совете Федерации на «правительственном часе» 24 октября.
«Скажу честно, многие ваши ответы мне не понравились​​​. В социальной сфере надо уметь принимать решения. Вы — главный человек в Правительстве по социальной тематике. К ней привлечено внимание общества, внимание членов Совета Федерации. Лёгкой жизни у вас не будет», — обратилась спикер к Топилину.
Матвиенко подчеркнула, что во многих объектах социальной инфраструктуры, домах культуры, домах престарелых морально устарела инфраструктура, и попросила министра помогать регионам приводить объекты соцсферы в порядок.
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