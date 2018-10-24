Матвиенко раскритиковала Минтруда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осталась недовольна работой Министерства труда и соцзащиты, а также докладом его главы Максима Топилина в Совете Федерации на «правительственном часе» 24 октября.
«Скажу честно, многие ваши ответы мне не понравились. В социальной сфере надо уметь принимать решения. Вы — главный человек в Правительстве по социальной тематике. К ней привлечено внимание общества, внимание членов Совета Федерации. Лёгкой жизни у вас не будет», — обратилась спикер к Топилину.
Матвиенко подчеркнула, что во многих объектах социальной инфраструктуры, домах культуры, домах престарелых морально устарела инфраструктура, и попросила министра помогать регионам приводить объекты соцсферы в порядок.