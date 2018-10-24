Пока вы спали: В Москве обрушился эскалатор

В московском ТЦ обрушился эскалатор

В московском торговом центре провалился эскалатор. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в ТЦ «Колумбус», который расположен на юге столицы. Судя по видеозаписи, опубликованной каналом, провалились несколько ступней подвижной лестницы. По данным РЕН ТВ, в результате происшествия никто не пострадал.

Какие авто чаще попадают в ДТП

Владельцы «Ауди С5», «Ситроен С4 Аиркросс» и «Ягуар Х-тайп» попадают в ДТП чаще владельцев любых других машин. Об этом свидетельствуют результаты анализа сайта «Авто.ру» отчетов по VIN — идентификационным номерам транспортных средств. Между тем автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Известиями» усомнился в правильности такого подхода. По его словам, на результатах этих моделей «Ауди», «Ситроена» и «Ягуара» сказалась их редкость в России , тогда как на самом деле чаще других авто в авариях участвуют «Лады». Это подтвердили и в компании «АльфаСтрахование»

ЦБ готовит "удар" по микрофинансистам

Центробанк России готовит «болезненный удар» по рынку микрофинансирования, сообщает РБК. По информации издания, регулятор подготовил ко второму чтению законопроект, которым намерен ограничить 1% в день ставку по потребительским займам и кредитам. Кроме того, ЦБ предлагает ограничить размер процентов и штрафов по кредитам сроком до одного года сначала 2,5-кратной суммой от кредита, а затем — двукратной. В пресс-службе Банка России изданию объяснили, что эти меры призваны ограничить микрофинансистов, которые неспособны или не хотят качественно оценивать кредитные риски, злоупотребляют пролонгациями и рефинансированием и одалживают деньги тем, кто неспособен их вернуть.

Страховщиков привлекут в ИПК

Страховые компании присоединятся к системе индивидуального пенсионного капитала. В ЦБ «Известиям» рассказали , что участие страховщиков в ИПК предусмотрено нынешней концепцией законопроекта о нем и подразумевает выплату россиянам накопительной, формируемой самостоятельно, части пенсии. Однако Ассоциация негосударственных пенсионных фондов призвала ЦБ вновь и на этот раз шире обсудить этот вопрос. В АНПФ обратили внимание на «неопытность» страховых компаний, а гендиректор инвестиционной компании «Будущее» Марина Руднева отметила, что ныне Агентство страхования вкладов гарантирует возврат средств клиентам НПФ, но не клиентам страховщиков.

Параллельный импорт могут легализовать