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Аксенов выступил за присвоение симферопольскому аэропорту имени Айвазовского
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Аксенов выступил за присвоение симферопольскому аэропорту имени Айвазовского 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал за то, чтобы аэропорт Симферополя назвали в честь художника-мариниста Ивана Айвазовского, который родился, жил и творил в Крыму.
Ранее сообщалось, что совет Общественной палаты республики предложил жителям проголосовать за список из 10 имен, чья жизнь и деятельность были связаны с Крымом и которыми может быть назван аэропорт Симферополя. В списке были перечислены Иван Айвазовский, художник и поэт Максимилиан Волошин, крымскотатарский просветитель Исмаил Гаспринский, основоположник отечественного виноделия князь Лев Голицын, писатель Александр Грин, императрица Екатерина Великая, ученый Дмитрий Менделеев, адмирал Павел Нахимов, хирург Николай Пирогов и писатель Антон Чехов.
"Я проголосовал за то, чтобы симферопольский аэропорт был назван в честь Ивана Константиновича Айвазовского. На мой взгляд, фигура Айвазовского является символичной для многонационального Крыма. Художник с мировым именем, он прославил Россию, много сделал для нашего полуострова", — написал Аксенов в среду на своей странице в Facebook.
По его мнению, сама архитектура и название симферопольского аэропорта — "Крымская волна" — созвучны творчеству великого земляка
В рамках проекта "Великие имена России" в честь выдающихся соотечественников планируется назвать 45 российских аэропортов. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования аэропортов. Решение, в честь кого назвать ту или иную воздушную гавань, будет приниматься по итогам голосования на специальном сайте. Операторами конкурса по выбору имен выступают местные общественные палаты.
Целью проекта "Великие имена России" является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Инициаторы проекта — Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество.
Голосование будет проходить до 30 ноября. В Крыму для того, чтобы каждый желающий мог проголосовать можно позвонить по телефону в Общественную палату либо на сайте проекта. Также опрос проводится на улицах активистами организации "Волонтеры Победы".
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