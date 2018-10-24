Аксенов выступил за присвоение симферопольскому аэропорту имени Айвазовского

"Я проголосовал за то, чтобы симферопольский аэропорт был назван в честь Ивана Константиновича Айвазовского. На мой взгляд, фигура Айвазовского является символичной для многонационального Крыма. Художник с мировым именем, он прославил Россию, много сделал для нашего полуострова", — написал Аксенов в среду на своей странице в Facebook.

По его мнению, сама архитектура и название симферопольского аэропорта — "Крымская волна" — созвучны творчеству великого земляка

В рамках проекта "Великие имена России" в честь выдающихся соотечественников планируется назвать 45 российских аэропортов. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования аэропортов. Решение, в честь кого назвать ту или иную воздушную гавань, будет приниматься по итогам голосования на специальном сайте. Операторами конкурса по выбору имен выступают местные общественные палаты.

Российское военно-историческое общество. Целью проекта "Великие имена России" является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Инициаторы проекта — Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество

Голосование будет проходить до 30 ноября. В Крыму для того, чтобы каждый желающий мог проголосовать можно позвонить по телефону в Общественную палату либо на сайте проекта. Также опрос проводится на улицах активистами организации "Волонтеры Победы".