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У всех продавцов шаурмы в Москве нашли нарушения
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Роспотребнадзор выявил нарушения во всех проверенных точках продажи шаурмы в Москве 

Rambler News Service + ещё 5 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Управление Роспотребнадзора по Москве по требованию прокуратуры провело внеплановые выездные проверки объектов общественного питания по изготовлению и реализации шаурмы. Всего проверки прошли в 251 точке продажи шаурмы, сообщает пресс-служба ведомства.
«Во всех проверенных предприятиях выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов: не представлены документы на поступающее сырье, подтверждающие его качество и безопасность, изготовление шаурмы и салатов осуществляется из мяса и овощей неизвестных производителей, нарушаются сроки годности и условия хранения готовой пищевой продукции, при отсутствии маркировки, не соблюдается товарное соседство», — отмечается в сообщении.
Как указывает ведомство, из-за малых площадей отсутствуют условия для обработки и мытья мяса и овощей, приготовления салатов и многокомпонентных начинок для шаурмы.
«Санитарно-техническое состояние и содержание помещений крайне неудовлетворительное, покрасочное покрытие на стенах отслоилось, на потолках следы протечек, полы с выбоинами и трещинами. Отсутствует подводка воды, нет условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены, нет раковин для мытья рук, повара не обеспечены санитарной одеждой и работают без одноразовых перчаток», — сообщает ведомство.
Роспотребнадзор также указывает на несоблюдение требований к прохождению медицинских осмотров, обязательной вакцинации. Кроме того, персонал не имеет базовых знаний санитарной культуры.
По результатам проверок было составлено 293 протокола об административном правонарушении. 221 протокол направлен в районные суды города Москвы для вынесения решения о приостановлении деятельности объектов. По 72 протоколам столичным управлением Роспотребнадзора вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму около 6 млн руб.
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