Учитель наказал не смотревшего «Движение вверх» сироту

Учитель наказал не смотревшего «Движение вверх» школьника-сироту

Школьник из Екатеринбурга получил двойку по физкультуре за то, что не смотрел фильм «Движение вверх». Об этом в среду, 24 октября, в Facebook сообщил отец одного из одноклассников мальчика, Роман Исхаков.

По его словам, посмотреть картину нужно было в качестве домашнего задания.

«У мальчика нет мамы, живут бедно, компьютера нет. Мальчик необщительный, сходить в гости на фильм не к кому. Цитата слов учителя: "Ну надо было найти выход"», — написал Исхаков.

Он также опубликовал скриншот из электронного журнала, из которого узнал, что родителям тоже нужно было посмотреть ленту.