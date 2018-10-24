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Учитель наказал не смотревшего «Движение вверх» сироту
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Учитель наказал не смотревшего «Движение вверх» школьника-сироту 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: фильм «Движение вверх»
Школьник из Екатеринбурга получил двойку по физкультуре за то, что не смотрел фильм «Движение вверх». Об этом в среду, 24 октября, в Facebook сообщил отец одного из одноклассников мальчика, Роман Исхаков.
По его словам, посмотреть картину нужно было в качестве домашнего задания.
«У мальчика нет мамы, живут бедно, компьютера нет. Мальчик необщительный, сходить в гости на фильм не к кому. Цитата слов учителя: "Ну надо было найти выход"», — написал Исхаков.
Он также опубликовал скриншот из электронного журнала, из которого узнал, что родителям тоже нужно было посмотреть ленту.
В сентябре заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил наказывать правонарушителей, заставляя их смотреть плохие российские фильмы.
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