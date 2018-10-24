Россиян возмутил рейтинг самых пьющих городов

Россияне не согласились с рейтингом самых пьющих городов

Интернет-пользователи прокомментировали рейтинг самых пьющих городов России . По их мнению, не все города в нем находятся на своих местах.

Ханты-Мансийск и Пермь. Тройку лидеров рейтинга возглавили Саратов

«Пью кажный день стараюсь иззо усех сил где *** ИЖЕВСК?» — возмутился в твиттере @wlawiz2011 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Странно…в хантах, наоборот, уже давно чуть ли не культ спортивного образа жизни. точно не сказал бы, что там много пьют», — добавил другой пользователь.

«Интересно, как статистику проводили? По квартирам ходили или по продажи алкоголя!?» — поинтересовалась @K777Tatyana.

«А где ТАГИЛ?» — спросила @famlviv4.

«А где московские пригороды? Балашиха, Мытищи, Люберцы, Химки или их все еще считают недогородами. У нас в Балашихе живет почти 500000 чел и пьют даже дети!» — написала @OlgaArkhangelsk.

«А вот сейчас обидно стало. Ладно, Пенза пусть будет самой читающей», — заявил @ejikpnz.

Некоторые комментаторы предположили, что результаты рейтинга привлекут в Саратов туристов.

«Сейчас потянутся в Саратов алкогольные туры. В других городах у людей уже ни одного пьющего друга не осталось», — отметил @re_fleks.

При составлении рейтинга эксперты агентства Zoom Market опросили 3250 респондентов в возрасте 19-73 лет из 25 городов. Их спрашивали, пьют ли они спиртное, как часто, а также пили ли они алкоголь в день опроса.

В топ-10 рейтинга также вошли Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк. Петербург оказался 11-м, а Москва — 16-й.