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Милонов приравнял Хэллоуин к урокам однополой любви
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Милонов приравнял Хэллоуин к урокам однополой любви 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что празднование Хэллоуина в школах является прямым шагом на пути к урокам об однополой любви.
— Сегодня у нас празднуют Хэллоуин, а завтра нашим детям будут рассказывать про однополую любовь — это все звенья одной чертовой цепочки, — заявил депутат.
Депутат отметил, что школы должны нести ответственность за празднование Хэллоуина, так как это прямое нарушение закона. Во многих странах этот праздник является религиозным, Хеллоуин традиционно празднуется в англоязычных странах.
— Хэллоуин является религиозным праздником, причем не традиционным для нашей страны. Поэтому любой директор, любой учитель, который будет позволять себе отмечать Хэллоуин, должен понимать, что он нарушает закон, — добавил Милонов.
Он рассказал, что собирается лично следить за тем, чтобы в школах этот праздник не отмечался, особое внимание депутат собирается уделить московским учебным заведениям. Милонов подчеркнул, празднование Хэллоуина в России не принято на государственном уровне, но при этом уточнил, что если россияне хотят отмечать праздник, то это их право.
— Если он считает, что собственная культура более бедная, чем у страдающих ожирением американцев, то, пожалуйста, мы же должны дать возможность человеку показать, что он не очень умный. Умные люди точно Хэллоуин не празднуют, — передает слова Виталия Милонова агентство Москва.
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