Милонов приравнял Хэллоуин к урокам однополой любви

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что празднование Хэллоуина в школах является прямым шагом на пути к урокам об однополой любви.

— Сегодня у нас празднуют Хэллоуин, а завтра нашим детям будут рассказывать про однополую любовь — это все звенья одной чертовой цепочки, — заявил депутат.

Депутат отметил, что школы должны нести ответственность за празднование Хэллоуина, так как это прямое нарушение закона. Во многих странах этот праздник является религиозным, Хеллоуин традиционно празднуется в англоязычных странах.

— Хэллоуин является религиозным праздником, причем не традиционным для нашей страны. Поэтому любой директор, любой учитель, который будет позволять себе отмечать Хэллоуин, должен понимать, что он нарушает закон, — добавил Милонов.

Он рассказал, что собирается лично следить за тем, чтобы в школах этот праздник не отмечался, особое внимание депутат собирается уделить московским учебным заведениям. Милонов подчеркнул, празднование Хэллоуина в России не принято на государственном уровне, но при этом уточнил, что если россияне хотят отмечать праздник, то это их право.