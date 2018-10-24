Названо число привитых от гриппа россиян

В Роспотребнадзоре заявили, что уже почти 40 млн россиян сделали прививки от гриппа

Более 39,2 млн россиян прошли вакцинацию против гриппа и ОРВИ по состоянию на 22 октября, сообщается в среду на сайте Роспотребнадзора.

"Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации, по состоянию на 22 октября привито более 39,2 млн человек (27% от численности населения), в том числе за счет средств федерального бюджета — 9,9 млн детей, 25,2 млн взрослых, включая 153 тыс. беременных женщин", — говорится в сообщении.

На средства, выделенные за счет других источников, привито более 4 млн человек, из них за счет работодателей — более 2,7 млн человек.

При этом по состоянию на 5 октября от гриппа было привито 31,8 млн человек.

В период с 15 по 21 октября в целом в стране отмечается низкая заболеваемость ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре. Незначительное превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в одном регионе. Превышение порога по центральному городу (но не в целом по субъекту) отмечается в двух городах.