Украинских туристов в Крыму стало на треть больше

В Крыму заявили об увеличении турпотока с Украины

Украинские туристы удивлены масштабами перемен в Крыму и признают, что этого бы не было при нахождении полуострова в составе Украины , сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко

Ранее сообщалось, что Крым в этом году посетило 6 миллионов 164 тысячи туристов, что на 29% выше аналогичного периода прошлого года и выше рекордных показателей за весь постсоветский период. Около миллиона человек или 16% от общего турпотока прибыло с Украины, что на 17% больше, чем за весь 2017 год.

"Украинские туристы в разговорах признают, что то, как Крым развивается сейчас, такого бы при нынешней Украине не было никогда. Никогда бы так не строились дороги, не было такого аэропорта, никогда бы не вкладывалось столько средств в развитие инфраструктуры городов и поселков. Все понимают, это правда", — сказал Волченко в интервью РИА Новости.

Министр подчеркнул, что украинцы едут в Крым, так как в регионе созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха.