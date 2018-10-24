Ещё
Депутат извинился за зажигательный танец жены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат извинился за зажигательный танец жены 

Рамблер 39 минут назад
Зажигательные танцы супруги на МКАД едва не поставили крест на карьере подмосковного депутата Яковлева, который в момент инцидента находился в командировке. Восходящая звезда отечественного шоу-бизнеса Оксана Яковлева поступила опрометчиво, сняв со своими подругами видео на одной из главных магистралей столицы. Во время съёмок клипа движение по трассе было затруднено, что доставило неудобство остальным водителям. Как сообщила сама певица, танцы оказались экспромтом: девушки решили занять себя таким образом, пока чинили их автомобиль. Депутат принёс свои извинения и заверил, что у него с женой состоялся серьёзный разговор. В ходе судебного процесса выяснилось, что виновница дорожного коллапса находится в интересном положении, виновнице присудили штраф в размере 20 000 рублей. Но начинающая артистка не собирается тормозить на пути к творческому успеху, девушка уже во всю снимает новый ролик.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В одном из крупнейших ТЦ Москвы обрушился эскалатор28
В России нашли способ гарантированного уничтожения США75
Названа главная цель керченского стрелка285
Ведущие объяснили интервью с погибшей в Керчи студенткой718
Могерини назвала Черное море «европейским»358
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
01:42
Почему проиграл Макгрегор и другие события дня
В мире
07:58
Путин пошутил про герб США
Политика
01:01
Путин захотел встретиться с Трампом
Политика
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
00:52
Умер Владимир Дагуров
Общество
01:38
Репетиция зимы
Погода Общество
02:00
Колледж в Керчи возобновил работу после трагедии
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение