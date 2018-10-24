Депутат извинился за зажигательный танец жены 

Зажигательные танцы супруги на МКАД едва не поставили крест на карьере подмосковного депутата Яковлева, который в момент инцидента находился в командировке. Восходящая звезда отечественного шоу-бизнеса Оксана Яковлева поступила опрометчиво, сняв со своими подругами видео на одной из главных магистралей столицы. Во время съёмок клипа движение по трассе было затруднено, что доставило неудобство остальным водителям. Как сообщила сама певица, танцы оказались экспромтом: девушки решили занять себя таким образом, пока чинили их автомобиль. Депутат принёс свои извинения и заверил, что у него с женой состоялся серьёзный разговор. В ходе судебного процесса выяснилось, что виновница дорожного коллапса находится в интересном положении, виновнице присудили штраф в размере 20 000 рублей. Но начинающая артистка не собирается тормозить на пути к творческому успеху, девушка уже во всю снимает новый ролик.