Конкурс «Лидеры России» побил рекорд прошлого года

Больше 200 тысяч человек подали заявки на второй конкурс управленцев "Лидеры России". По данным счетчика на официальном сайте проекта, на момент публикации новости 200 469 человек зарегистрировались на конкурс. В прошлом году всего было подано 199 тысяч заявок, наибольшее их число поступило из Центрального федерального округа (ЦФО).
Регистрация на конкурс в этом году продлится до 24 октября. В ноябре-декабре состоится дистанционный этап, в январе-феврале 2019 года — региональные полуфиналы в восьми федеральных округах. А в марте 2019 года пройдет уже финал конкурса, в котором примут участие не менее 300 человек. И уже из них победителями станут не менее 100 человек.
На рост популярности проекта могло повлиять новшество этого года: теперь в нем могут принять участие не только граждане России, но и соотечественники из-за рубежа. Такие участники должны будут сдать экзамен на знание русского языка и быть готовы работать в России.
"Лидеры России" — один из приоритетных проектов платформы "Россия — страна возможностей", организации, созданной по указу Владимира Путина. Конкурс призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.
Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, и его лучшие участники уже получили назначения в региональные и федеральные органы власти, госкорпорации, крупные частные компании и общественные организации.