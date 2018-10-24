Семьи похищенных в Чечне людей получат 1,5 млн евро

Семьи похищенных в Чечне людей получат 1,5 миллиона евро

В общей сложности суд присудил семьям 1 534 750 евро. Согласно постановлению ЕСПЧ, Россия нарушила запрет пыток и бесчеловечного обращения, а также права на жизнь, свободу и судебную защиту.

Издание пишет, что большинство мужчин, чьи семьи обратились в Страсбургский суд, пропали после того, как к ним домой приезжали военные на БТР или на другой военной технике. По информации «Правовой инициативы», молодых людей задержали дома или на блокпостах Чечни, затем отвозили на фильтрационные пункты или военные комендатуры. «Родственникам обещали, что после проверки документов всех освободят, но никто из них так и не вернулся», — отмечала пресс-служба организации.

Российский Минюст настаивал, что родственники похищенных не представили достаточно доказательств того, что в этом принимали участие правительственные войска или иные представители государства. Ведомство указывало, что заявители не прошли все судебные инстанции в России.