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Список причин для возврата стоимости авиабилетов расширят
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Список причин для возврата стоимости авиабилетов расширят 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Список причин возврата авиабилетов может расшириться в связи с принятым в первом чтении законопроектом Госдумы, позволяющим компенсировать стоимость билета в случае болезни близкого родственника. Об этом специалисты метапоиска momondo.ru рассказали в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По словам эксперта Ирины Рябовол, теперь вернуть деньги за любой авиабилет (даже невозвратный) можно в следующих ситуациях: болезнь пассажира, смерть члена семьи или близкого родственника и болезнь близкого родственника, с которым пассажир планировал совершать перелет. Отмечается, что формулировку «совместно следующих с ним на воздушном судне» сейчас предлагают убрать.
Рябовол также уточнила, что для получения компенсации нужно уведомить авиакомпанию о болезни до окончания регистрации на рейс, а также предоставить подтверждающие документы и медицинские заключения.
В сентябре сотрудники индонезийского лоукостера Lion Air посадили нескольких путешественников на несуществующие в самолете места. Пассажирка Ставика Ика, летевшая на лайнере Lion Air из города Палембанг в Джакарту, опубликовала в сети фотографию своего посадочного талона на фоне рядов самолета. На билете девушки было напечатано место 35F, однако, судя по снимку, последним рядом в салоне лайнера был 34-й.
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