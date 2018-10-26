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Крым и Кубань договорились о яхтенном туризме
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Крым и Краснодарский край договорились о развитии яхтенного туризма 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: © MOD Russia/Twitter.com globallookpress.com
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов и председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко подписали соглашение о развитии яхтенного туризма, сообщают «Аргументы неделi».
Это произошло во время круглого стола в рамках Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА).
По словам Константинова, яхтенный туризм набирает обороты и становится доступным для среднего класса.
«Безусловно, курортные территории Краснодарского края и Крыма необходимо развивать. Поэтому совершенно своевременно наши крымские коллеги подняли вопрос о развитии яхтенного туризма», — сказал, со своей стороны, Бурлачко.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область договорилась о развитии совместных проектов в области туризма с Китаем.
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