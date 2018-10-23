Умер Владимир Дагуров

Умер поэт Владимир Дагуров

Поэт Владимир Дагуров скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Центральный дом литераторов (ЦДЛ).

«Клуб писателей ЦДЛ с прискорбием извещает о том, что 22 октября на 79-м году жизни скончался Владимир Геннадьевич Дагуров, замечательный поэт, давний и преданный друг ЦДЛ, добрый и хороший человек. Светлая ему память!», — говорится в сообщении.

Прощание с поэтом состоится 24 октября в Ритуальном зале Троекуровского кладбища. Похоронят Дагурова на Перепеченском кладбище.