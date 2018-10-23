Россияне оценили вероятность начала Третьей мировой

Более половины россиян (53 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, опасаются начала Третьей мировой войны из-за «очень напряженной» обстановки в мире.

У респондентов спросили: «Вы боитесь, что начнется Третья мировая война?». Не опасаются этого 39 процентов опрошенных. По их мнению, Третья мировая — маловероятна, так как ее постараются не допустить главы государств.

Еще восемь процентов опрошенных не задумывались о возможности начала новой войны.

Всего в опросе приняли участие 3 282 человека.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил выходом Вашингтона из договора о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). По его мнению, Москва нарушала это соглашение. Затем Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал, «пока люди не придут в себя».

Бессрочный договор о РСМД был подписан в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить и больше не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. Стороны решили подписать этот документ, так как «ядерная война имела бы для всего человечества разрушительные последствия».

В России не раз заявляли, что Москва строго соблюдает положения договора. Также российские власти обвиняли в нарушениях Вашингтон.