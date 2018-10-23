Ещё
Россияне оценили вероятность начала Третьей мировой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки
Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки

Россияне оценили вероятность начала Третьей мировой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Более половины россиян (53 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, опасаются начала Третьей мировой войны из-за «очень напряженной» обстановки в мире.
У респондентов спросили: «Вы боитесь, что начнется Третья мировая война?». Не опасаются этого 39 процентов опрошенных. По их мнению, Третья мировая — маловероятна, так как ее постараются не допустить главы государств.
Еще восемь процентов опрошенных не задумывались о возможности начала новой войны.
Всего в опросе приняли участие 3 282 человека.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил выходом Вашингтона из договора о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). По его мнению, Москва нарушала это соглашение. Затем Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал, «пока люди не придут в себя».
Бессрочный договор о РСМД был подписан в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить и больше не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. Стороны решили подписать этот документ, так как «ядерная война имела бы для всего человечества разрушительные последствия».
В России не раз заявляли, что Москва строго соблюдает положения договора. Также российские власти обвиняли в нарушениях Вашингтон.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Троих российских депутатов обвинили в 14 убийствах82
Названа главная цель керченского стрелка240
В WhatsApp появится новая функция8
Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки31
Россияне устроили поножовщину в Антарктиде88
Видео
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
01:38
Репетиция зимы
Погода Общество
02:49
Эрдоган назвал убийство Хашкаджи спланированным
Ближний Восток В мире
01:45
Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки
Происшествия Статьи
05:12
В WhatsApp появится новая функция
Гаджеты Наука и техника
00:46
Медведев раскрыл подробности санкций против Украины
Политика
09:58
«О Севастополе забыли»: что имел в виду Путин
Политика Статьи
00:46
Нашли на стоянке: кто убил 12-летнюю девочку
Происшествия Статьи
00:46
«Мы надеялись найти Дашу живой»
Происшествия Статьи
01:40
Москвичам пообещали снег и заморозки
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение