Россияне проведут ноябрьские праздники дома

Почти половина россиян (48%) проведут длинные выходные в начале ноября, отдыхая дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала Рамблер.

22% опрошенных планируют отдохнуть на даче или на природе, 6% — в гостях, а 4% — за границей.

Тем временем сразу 20% пользователей Рамблера сообщили, что длинных выходных у них не будет.

В опросе поучаствовали 11 416 человек.

Накануне Федеральная служба по труду и занятости напомнила россиянам, что праздник День народного единства, который отмечается 4 ноября, был перенесен с воскресенья, на которое выпал в этом году, на понедельник.

По этой причине первые выходные ноября продлятся не традиционные два дня, а сразу три — с 3 по 5 ноября включительно.