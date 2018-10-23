Ещё
Россияне проведут ноябрьские праздники дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки
Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки

Россияне проведут ноябрьские праздники дома 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Почти половина россиян (48%) проведут длинные выходные в начале ноября, отдыхая дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала Рамблер.
22% опрошенных планируют отдохнуть на даче или на природе, 6% — в гостях, а 4% — за границей.
Тем временем сразу 20% пользователей Рамблера сообщили, что длинных выходных у них не будет.
В опросе поучаствовали 11 416 человек.
Накануне Федеральная служба по труду и занятости напомнила россиянам, что праздник День народного единства, который отмечается 4 ноября, был перенесен с воскресенья, на которое выпал в этом году, на понедельник.
По этой причине первые выходные ноября продлятся не традиционные два дня, а сразу три — с 3 по 5 ноября включительно.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Троих российских депутатов обвинили в 14 убийствах82
Названа главная цель керченского стрелка240
В WhatsApp появится новая функция8
Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки31
Россияне устроили поножовщину в Антарктиде88
Видео
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
01:38
Репетиция зимы
Погода Общество
02:49
Эрдоган назвал убийство Хашкаджи спланированным
Ближний Восток В мире
01:45
Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки
Происшествия Статьи
05:12
В WhatsApp появится новая функция
Гаджеты Наука и техника
00:46
Медведев раскрыл подробности санкций против Украины
Политика
09:58
«О Севастополе забыли»: что имел в виду Путин
Политика Статьи
00:46
Нашли на стоянке: кто убил 12-летнюю девочку
Происшествия Статьи
00:46
«Мы надеялись найти Дашу живой»
Происшествия Статьи
01:40
Москвичам пообещали снег и заморозки
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение