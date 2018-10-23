Ещё
Доренко вновь высказался о Дуде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки
Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки

Доренко объяснил, почему ругает и хвалит Дудя 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: вДудь/youtube.com
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко раскритиковал журналиста Юрия Дудя и назвал его гадом.
«Почему я ругаю Дудя? Ответ простой: Дудю … (нецензурный аналог слова «совсем» — Прим. ВЗГЛЯД) не нужны ваши ответы, он их не слушает и не слышит, просто зачитывает вопросы со смарта. Теперь, а почему я хвалю Дудя и вообще считаю его выдающимся человеком? — Потому что он сделал то, что никто до него в рунете не смог. Он смог стать героем, с которым ассоциирует себя Большое поколение 1984-87гр, что дико круто», — написал Доренко в своем Telegram-канале Расстрига.
Тот факт, что Дудь сумел впервые в России достичь такой коммерциализации общественно-политического вещания, которое дарит ему независимость, Доренко назвал почти гениальным:
«Главное именно не деньги, а независимость. Ровно поэтому все пристально следят за его успехом. С десяток достойнейших и сильно неглупых профи стоят на низком старте и готовы повторить успех Дудя. Но не могут пока. Мы все всё видим. Кажись, понимаем. Но не понимаем. Как он-гад все так клево сделал, как он смог с бабками и независимостью», — подытожил журналист.
Ранее Доренко назвал Дудя «дедом Пропердыкиным».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Клип Оксимирона связали с трагедией в Керчи Названа роль Крымского моста в керченской трагедии МЧС упразднит все региональные центры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Троих российских депутатов обвинили в 14 убийствах83
Названа главная цель керченского стрелка238
В WhatsApp появится новая функция7
Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки24
Россияне устроили поножовщину в Антарктиде88
Видео
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
01:38
Репетиция зимы
Погода Общество
02:49
Эрдоган назвал убийство Хашкаджи спланированным
Ближний Восток В мире
01:45
Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки
Происшествия Статьи
05:12
В WhatsApp появится новая функция
Гаджеты Наука и техника
00:46
Медведев раскрыл подробности санкций против Украины
Политика
09:58
«О Севастополе забыли»: что имел в виду Путин
Политика Статьи
00:46
Нашли на стоянке: кто убил 12-летнюю девочку
Происшествия Статьи
00:46
«Мы надеялись найти Дашу живой»
Происшествия Статьи
01:40
Москвичам пообещали снег и заморозки
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение