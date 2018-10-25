Голикова объяснила резкое сокращение вузов

Голикова рассказала, почему число российских вузов сократилось на 60%

РФ на 60% уменьшилось число вузов после предъявления к ним актуальных требований, необходимых при лицензировании, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас на 60% сократилось количество высших учебных заведений, имея в виду их несоответствие требованиям тем, которые предъявляются к учебным заведениям, которые подлежат лицензированию и аккредитации", — заявила Голикова.

Она отметила, что сейчас в России работает 484 государственных вуза и 149 негосударственных.

"В Советском союзе было 518 только государственных и вполне справедливо", — сказала она.

Голикова также заявила, что важно, чтобы специализация выпускников соответствовала потребностям рынка труда. При этом она встала на защиту таких специальностей как экономика и юриспруденция.

"У нас социально-экономические науки тоже развиваются, нельзя так отвергать уж прям совсем эти специальности. И в этих сферах должны появляться специалисты соответствующие новым современным требованиям и новым вызовам. Другое дело, что был период времени, когда непрофильные вузы в погоне за платными услугами готовили специалистов экономического, а иногда и юридического профиля, и они пополняли армию людей, которые точно не соответствовали тем требованиям, которые экономика перед ними ставит", — заявила она.

Вице-премьер отметила, что надеется, что "с расчисткой образовательного пространства уйдет халтурная подготовка специалистов".