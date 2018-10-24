Монахи на Валааме научили молиться попугая

Монахи Валаамского монастыря научили волнистого попугая Гошу молиться. Новость об этом появилась на странице монастыря в социальной сети «Вконтакте».

«Близ Кавказского скита Валаама живет попугайчик, который умеет молиться. С детской простотой, славит и молится Богу. Вот нам пример. И у неразумных созданий Божиих есть чему подчас поучиться!», — говорится в сообщении.

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