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Монахи на Валааме научили молиться попугая
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Монахи на Валааме научили молиться попугая 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Монахи Валаамского монастыря научили волнистого попугая Гошу молиться. Новость об этом появилась на странице монастыря в социальной сети «Вконтакте».
«Близ Кавказского скита Валаама живет попугайчик, который умеет молиться. С детской простотой, славит и молится Богу. Вот нам пример. И у неразумных созданий Божиих есть чему подчас поучиться!», — говорится в сообщении.
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