Эксперт прокомментировал работу психологов в Керчи

Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в беседе с НСН прокомментировал работу психологов в Керчи

«Правильно, что восстановили занятия. Деятельность чаще всего помогает отвлечься. Ребята зайдут и в тот корпус со временем, пройдут через внутреннее сопротивление, это как раз поможет не так глубоко погрузиться в эти переживания», — заявил эксперт.

По его словам, работа психологов необходима, и нужно говорить, что сожаление и страх — нормальная реакция, но если эти чувства испытываются постоянно, то следует обратиться к специалисту.

«Желательно ближайшие месяц-два держать руку на пульсе. Нужно постоянно напоминать этим ребятам, что обращаться за помощью — это нормально», — сказал Хорс.