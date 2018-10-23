Все законно: уволенному чиновнику оставили 23 оклада

Выплату 23 окладов уволенному чиновнику признали законной

Выплата 23 окладов замглавы Воронежской области Юрию Агибалову законна — об этом заявили в Генпрокуратуре региона. Прокурорская проверка проходила по запросу самого Агибалова, который получил по выходе на пенсию единовременную выплату в размере 223,8 тыс. руб. В силовой структуре объяснили, что эта выплата была совершена в соответствии с действующим законодательством.

Генпрокуратура Воронежской области назвала законной выплату 23 окладов замглавы региона Юрию Агибалову.

В сообщении ведомства указано, что по факту назначения Агибалову единовременного денежного вознаграждения в 23 должностных оклада прошла проверка. «Основания для принятия мер прокурорского реагирования не установлены», — говорится в сообщении.

В конце сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев снял с должности своего заместителя и по выходе его на пенсию назначил ему 23 оклада, то есть 223,8 тыс. руб. за вычетом подоходного налога. 1 октября Агибалов сам обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность назначенных ему выплат. «Сегодня в прокуратуру обратился Юрий Агибалов, и нами начата проверка. Он попросил проверить законность действий, произведенных в отношении него с 15 по 17 сентября. Мы проводим проверку законности по факту выплаты вице-губернатору компенсации в связи с увольнением на пенсию», — приводит ТАСС слова сотрудника силовой структуры.

Как пояснили местные власти, решение о выплате Агибалову 23 окладов было принято в соответствии с законом Воронежской области от 2009 года «О государственных должностях Воронежской области» и с постановлением правительства региона от 2015 года «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности)». Также было принято во внимание решение комиссии правительства Воронежской области по пенсионному обеспечению за выслугу лет от 16 сентября 2018 года.

Согласно закону «О государственных должностях Воронежской области», Агибалову с 16 сентября 2018 года за «государственный стаж в размере 9 лет, 5 месяцев и 21 дня» назначили к страховой пенсии доплату в размере 75% от среднего заработка.

К тому же, как уточнили в пресс-службе, премиальные были выплачены единовременно. В правительстве региона заявили, что должностной оклад заместителя губернатора Воронежской области составляет 11 тыс. руб.

Помимо прокурора, правомерность выдачи такой премии подтвердил и сам губернатор Воронежской области, слова которого приводит газета «Коммерсант» . «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — заявил Гусев.

Кстати, через два дня после этого распоряжения Агибалова снова назначили вице-губернатором. По подсчетам издания, его ежемесячный заработок после этой операции превысит 120 тыс. руб.

Сам губернатор региона объяснил такое решение тем, что в правительстве сейчас переходный период, во время которого появляется «много документов».

«Хотелось, чтобы этот процесс контролировал человек, который имеет большой опыт», — приводит слова Александра Гусева агентство РИА «Воронеж», уточняя, что переназначение Агибалова произошло спустя два дня после его увольнения и назначения ему выплаты в размере 23 окладов.

По словам главы области, власти приняли «это решение осознанно». Он также подчеркнул, что Юрий Агибалов «в новый состав правительства входить не намерен».

«До 8 октября он работает. Сумма выплаты 223 тысяч рублей. Была информация о том, что он якобы получает сейчас доплату страховой пенсии. Нет, сейчас он не получает. Почему такой отклик? Во-первых, закон 2005 года. Наверное, сейчас просто в обществе достаточно серьезная дискуссия о справедливости, и она правомерна», — цитирует губернатора «Пятый канал».