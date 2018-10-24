В Саратове отказались от статуса самого пьющего города

В Саратове не согласились со статусом «самого пьющего города России»

Официальные данные Росалкогольрегулирования опровергают выводы маркетологов о высоком уровне потребления алкоголя в Саратовской области, сообщает пресс-служба минэкономразвития региона.

"Согласно этому опросу, Саратов оказался на первой строчке как "самый пьющий город". Однако данные любых рейтингов следует сравнивать с объективными данными. Показатели в нашей области ниже [чем в ряде других регионов], и обусловлено это целенаправленной работой по снижению потребления алкоголя и формированием у жителей области направленности на здоровый образ жизни — более строгие, чем на федеральном уровне, ограничения времени продажи алкоголя, а также запрета продажи алкогольной продукции в определенные праздничные дни в течение года", — говорится в сообщении, направленном на запрос ТАСС.

В нем также указано, что Росалкогольрегулирование формирует отчеты по данным ЕГАИС, которая дает четкое видение ситуации на алкогольном рынке в каждом регионе. Так, по данным Росалкогольрегулирования, в Саратовской области в первом полугодии 2018 года потребление водки на душу совершеннолетнего населения составило 1,41 литра, тогда как в среднем по Приволжскому федеральному округу этот показатель составляет 3,16 литра.