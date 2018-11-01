Ещё
Штрафы за резину: Что изменится в жизни россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штрафы за резину и новый полис: что изменится в жизни россиян с 1 ноября 

ТК «Звезда» + ещё 165
Новые штрафы и регламенты начнут действовать в стране.
С первого ноября в России вступает в силу целый ряд нововведений.
Так, начиная с этого дня, россияне не смогут заменить старый полис обязательного медицинского страхования (ОМС) на документ нового образца. Такая возможность появится уже в следующем году. Тем не менее, полисы старого образца продолжают действовать наравне с новыми, так что медицинские учреждения не могут отказать в приеме граждан.
Кроме того, с первого ноября вводится штраф для автомобилистов, который продолжают использовать летнюю резину в зимнее время. Также запрещается изношенная резина и резина с глубиной протектора менее 4 миллиметров.
Помимо этого, с этого месяца россияне смогут посетить Ямайку без визы. Срок неограниченного пребывания может составлять до трех месяцев.
ТК «Звезда»: последние новости
Более тридцати миллионов россиян могут остаться без телевидения в 2019 году В Киеве официант запустил тортом в лицо скандалившей посетительнице: видео «Киевский патриархат» придумал себе новое название
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад817
Изнасилованная коллегами дознаватель оказалась дочкой силовика434
«Ни слова о Крыме»13
Бабушка «подрывника» из Архангельска сделала заявление905
Российский сенатор вцепился в бороду украинцу495
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
01:06
Российский сенатор вцепился в бороду украинцу
Политика Украина
00:58
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад
В мире
01:11
Треть телевизоров останутся с «черным» экраном
Общество
02:57
Украина закроет небо над Черным морем
Армия Украина
00:21
Официант запустил торт в посетителя и попал на видео
В мире Украина
03:41
Семенович госпитализировали
Шоу-бизнес Другое
01:08
Вот почему уходит Ангела Меркель
В мире Европа
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение