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Назван срок окончания выдачи новых полисов ОМС
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Стал известен срок окончания выдачи новых полисов ОМС в 2018 году 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Получить новый полис обязательного медицинского страхования (ОМС) можно до 1 ноября, сообщается на сайте московского городского фонда ОМС.
Введение единого полиса было обусловлено большим количеством его разновидностей по всей стране. С момента принятия нового закона и введением полиса ОМС единого образца начала работать система взаиморасчетов между субъектами РФ по оплате медицинской помощи, полученной застрахованными гражданами за пределами региона страхования.
"Московский городской фонд ОМС информирует всех застрахованных лиц о законном праве сменить страховую медицинскую организацию и обновить свои персональные данные путем оформления нового полиса обязательного медицинского страхования не позднее 1 ноября. Напомним, что сменить страховую компанию можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев переезда в другой регион", — говорится в сообщении.
Согласно данным, из 12,3 миллиона застрахованных по ОМС в Москве 5,8 миллиона человек пользуются полисом нового образца, а 6,5 миллиона имеют на руках "старый" полис.
Кроме того, "Российская газета" сообщила, что обмен возобновится только с 1 января 2019 года.
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