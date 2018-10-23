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Видеоблогер купил воды и оставил $10 000 чаевых
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Видеоблогер купил воды и оставил 10 тысяч долларов чаевых 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: MrBeast / YouTube
Известный YouTube-видеоблогер заказал в кафе два стакана воды и оставил 10 тысяч долларов (больше 650 тысяч рублей) чаевых. Об этом сообщил американский телеканал WRAL-TV.
Как рассказал владелец закусочной Sup Dogs Брет Оливерио (Bret Oliverio), неизвестный посетитель заказал две порции воды. Попивая воду, он пролистал меню, но покинул кафе, так ничего и не выбрав.
Позднее сотрудники нашли на столе 10 тысяч долларов наличными. Рядом лежала записка: «Спасибо за вкусную воду». Коллектив решил разделить сумму между собой.
Вскоре работники Sup Dogs выяснили, что таинственным гостем был известный YouTube-блогер под псевдонимом MrBeast. Аудитория его канала насчитывает почти 8,9 миллиона подписчиков.
Оливерио сообщил, что видеоблогера сопровождали люди, которые тайком записывали реакцию сотрудников на неожиданный подарок. Однако это видео не было опубликовано.
«Я думаю, он хотел улучшить чей-то день и хотел получить такой "вау"-фактор», — заключил Оливерио.
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