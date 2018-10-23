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Керченский политехнический колледж возобновил работу
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Керченский политехнический колледж возобновил работу после взрыва 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Занятия студентов в Керченском политехническом колледже после трагедии, жертвами которой стали 20 человек, возобновились во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе минобразования Крыма.
"Сегодня проходят классные часы, на которых [до студентов] будет доведен их последующий порядок обучения. Ребята в течение этих дней проходили психологическую помощь", — сказал собеседник агентства, уточнив, что занятия начались в 8:30.
Учебный процесс будет проходить в другом корпусе колледжа.
По словам министра строительства и архитектуры Крыма Сергея Конова, в здании планируется провести капитальный ремонт. Он также ранее отмечал, что после первичного осмотра несущие конструкции корпуса кажутся неповрежденными взрывом, однако окончательная оценка будет дана после намеченного на ближайшие дни инструментального обследования.
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