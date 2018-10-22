Священник Тайсон перешел в русскую церковь в знак протеста

Настоятель Успенского храма в американском Блуфилде священник Марк Тайсон перешел в Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ) из Константинопольского патриархата в знак солидарности с канонической Православной церковью Украины , сообщает «Интерфакс»

Священник объяснил свое решение несогласием с «беспрецедентный шаг по восстановлению канонического статуса мятежной банды лишенных сана и дискредитированных священнослужителей в Украине».

Действия патриарха Варфоломея он назвал «аморальными и неканоническими» и отметил, что они способствуют нарастанию насилия против канонической церкви на Украине.

По словам Марка Тайсона, Константинопольский патриарх дал официальное согласие на «церковную гражданскую войну» на Украине.

«Новая и независимая "церковь", которую он создал, состоит из идолопоклонников. Они поклоняются не Святой Троице, а ложному Богу, называемому "свободной Украиной», — говорится в письме отца Марка правящему архиерею.

Священник уже получил назначение в клир одной из церквей РПЦЗ в штате Вирджиния.

11 октября Священный Синод Константинопольской церкви прекратил действие указа 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату, снял анафему с глав двух украинских неканонических церквей и подтвердил решение о предоставлении Украине автокефалии. В ответ Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.