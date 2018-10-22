Ещё
Священник Тайсон перешел в русскую церковь в знак протеста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Священник Тайсон перешел в русскую церковь в знак протеста 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Настоятель Успенского храма в американском Блуфилде священник Марк Тайсон перешел в Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ) из Константинопольского патриархата в знак солидарности с канонической Православной церковью Украины, сообщает «Интерфакс».
Священник объяснил свое решение несогласием с «беспрецедентный шаг по восстановлению канонического статуса мятежной банды лишенных сана и дискредитированных священнослужителей в Украине».
Действия патриарха Варфоломея он назвал «аморальными и неканоническими» и отметил, что они способствуют нарастанию насилия против канонической церкви на Украине.
По словам Марка Тайсона, Константинопольский патриарх дал официальное согласие на «церковную гражданскую войну» на Украине.
«Новая и независимая "церковь", которую он создал, состоит из идолопоклонников. Они поклоняются не Святой Троице, а ложному Богу, называемому "свободной Украиной», — говорится в письме отца Марка правящему архиерею.
Священник уже получил назначение в клир одной из церквей РПЦЗ в штате Вирджиния.
11 октября Священный Синод Константинопольской церкви прекратил действие указа 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату, снял анафему с глав двух украинских неканонических церквей и подтвердил решение о предоставлении Украине автокефалии. В ответ Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп объявил о важном решении по ядерному оружию214
Остались лишь кости: как в России пропадают люди
Рыбину и Сенчуковой поставили страшный диагноз12
Керченский стрелок поддерживал Украину215
Чеченцы столкнулись с массовым выселением48
Видео
00:46
Помощница Петросяна впервые высказалась о беременности
Шоу-бизнес
02:44
По России закрываются все региональные центры МЧС
Общество Пожары
00:12
Ан-24 обстреляли под Хабаровском
Происшествия
03:43
Керченский стрелок поддерживал Украину
Происшествия
00:25
Аниту Цой прооперировали
Шоу-бизнес
02:05
«Мама помогает»: Саакашвили рассказал о жизни в бегах
В мире Кавказ
02:38
Затопление Т-90 попало на видео
Оружие Армия
00:47
Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко
Политика В мире
04:30
РПЦ потребовала извинений за ущерб
Общество Украина
02:31
Путин ввел ответные санкции против Украины
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение