В России могут ввести еще один выходной

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В России могут ввести дополнительный выходной на Пасху 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госдума может рассмотреть законопроект об установлении дополнительного выходного дня на Пасху. Как сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности, законопроект внесен в резерв на 23 октября.
Поскольку Пасха традиционно отмечается в воскресенье, авторы законопроекта предлагают сделать выходным днем понедельник после Пасхи.
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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в России Воскресение Христово отмечают около 85% россиян, а 10% граждан соблюдают Великий пост перед Пасхой. Авторы законопроекта предлагают предоставить верующим дополнительный выходной для «удовлетворения религиозных чувств и потребностей» и «высвобождения времени для полезных и необходимых дел в семье, в кругу друзей и знакомых».
Как отмечает Ura.ru, законопроект о дополнительном выходном дне на Пасху внесли в Госдуму еще в 2017 году, однако его рассмотрение все время откладывалось. Год назад подобный закон был принят на Украине.
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