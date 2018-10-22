В России могут ввести еще один выходной

В России могут ввести дополнительный выходной на Пасху

Госдума может рассмотреть законопроект об установлении дополнительного выходного дня на Пасху. Как сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности, законопроект внесен в резерв на 23 октября.

Поскольку Пасха традиционно отмечается в воскресенье, авторы законопроекта предлагают сделать выходным днем понедельник после Пасхи.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в России Воскресение Христово отмечают около 85% россиян, а 10% граждан соблюдают Великий пост перед Пасхой. Авторы законопроекта предлагают предоставить верующим дополнительный выходной для «удовлетворения религиозных чувств и потребностей» и «высвобождения времени для полезных и необходимых дел в семье, в кругу друзей и знакомых».

Как отмечает Ura.ru, законопроект о дополнительном выходном дне на Пасху внесли в Госдуму еще в 2017 году, однако его рассмотрение все время откладывалось. Год назад подобный закон был принят на Украине.