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Чеченцы столкнулись с массовым выселением
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Чеченцы столкнулись с массовым выселением из общежитий 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жители Чечни столкнулись с массовым выселением из общежитий, пишет «Кавказский узел».
В Чеченской республике проводятся массовые проверки общежитий для выявления незаконных претендентов на получение жилья. При обнаружении наличия жилья у арендующих чиновники выселяют их из общежитий.
15 октября глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился проинспектировать общежития, чтобы выявить «аферистов», которые «на халяву квартиры хотят».
«Есть немало фактов того, что помещения в местах временного проживания в Грозном занимают в основном лица, стремящиеся незаконно получить постоянное жилье в черте города, несмотря на то что имеют домовладения и земельные участки в местах прежнего проживания в сельской местности», — сообщил «Кавказскому узлу» сотрудник мэрии Грозного.
Власти утверждают, что действительно нуждающиеся в жилье граждане не будут ущемлены в правах, однако местные жители жалуются, что выселение осуществляется без каких-либо официальных документов или судебных решений.
Людей просят освободить комнаты, если выясняется, что они прописаны в другом месте, или если у их родственников есть жилье.
Как пояснил изданию эксперт в области права, выселение законным путем возможно только по письменному уведомлению с указанием конкретных причин.
По данным издания, в Грозном функционирует 14 общежитий, в которых проживает около трех тысяч человек. Всего в Чечне в общежитиях проживают около 20 тысяч человек. До весны 2008 года общежития служили пунктами временного размещения беженцев из Ингушетии, потом их переименовали во временное местожительство «для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий».
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